Китай обвинил США в нарушении территориальных вод

Китай в субботу, 20 января, обвинил США в том, что 17 января американский ракетный эсминец Hopper без разрешения вошел в территориальные воды КНР у острова Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море, передает «Немецкая волна».

Пекин видит в этом нарушение своего суверенитета и основных норм международных отношений, заявил представитель министерства иностранных дел Китая Лу Кан.

В свою очередь, представитель министерства обороны страны У Цянь отметил, что китайские ВМС идентифицировали американский корабль и предупредили, чтобы эсминец покинул акваторию.

«Мы надеемся, что США уважают суверенитет Китая, и никаких трудностей не возникнет», — говорится в заявлении.

Многочисленные острова в Южно-Китайском море, к которым относится и риф Скарборо, являются спорными территориями, на которые выдвигают свои претензии КНР, Филиппины и другие страны региона. США не является стороной спора, но не признают претензии Китая и настаивают на свободном судоходства в этом районе.