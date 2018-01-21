В КНР назвали новую оборонную стратегию США проявлением мышления «холодной войны»

Китай отреагировал на обнародованную несколько дней назад новую оборонную стратегию США, в которой приоритетом было указано не противодействие терроризму, а соперничество с Китаем и Россией по военной мощи. В министерстве обороны КНР заявили, что США преувеличивают военную угрозу со стороны Китая и назвали такой подход проявлением менталитета времен «холодной войны», передает DW.

«Китай неуклонно следует по пути мирного развития и придерживается оборонной политики защитного характера», — заявил представитель министерства обороны Китая Жэнь Гоцян 21 января 2018 года.

По его словам, Китай не имеет целью расширение военного присутствия и сфер влияния, а в последние годы китайская армия активно выполняла международные обязанности, защищая международную безопасность. Также представитель минобороны страны заверил, что Китай ведет мирное строительство и размещает необходимые оборонные объекты на островах и рифах в Южнокитайском море, а «определенные страны (...) настаивают на наращивании своего вооружения и военного присутствия в этом регионе».

Напомним, ранее Китай обвинил США в том, что 17 января американский ракетный эсминец без разрешения вошел в территориальные воды КНР у острова Хуанянь (риф Скарборо) в Южнокитайском море. Пекин видит в этом нарушение своего суверенитета и основных норм международных отношений.