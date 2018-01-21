В США успешно испытали ядерный реактор для миссии на Марс

В штате Невада (США) прошли успешные испытания ядерного реактора Kilopower, который сможет снабжать энергией первые поселения людей на Марсе. Об этом рассказал заместитель директора NASA по космических технологиям Стив Юрчук, сообщает агентство Reuters.

«Компактные размеры Kilopower и мощность позволят доставить несколько блоков на одном корабле, а также обеспечить генерацию десятков киловатт мощности», — рассказал Юрчук.

Отмечается, что полномасштабные испытания ядерного реактора должны начаться в марте 2018 года. На данный момент известно, что для полноценной работы обитаемой станции на поверхности Марса необходимо запустить 4-5 таких установок. Указано, что Kilopower работает по принципу двигателя Стирлинга и имеет мало движущихся частей. Сама активная зона имеет размеры рулона бумажных полотенец.