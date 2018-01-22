Украина готова перенести из Минска переговоры по Донбассу

Украина готова перенести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе из Минска на другую площадку. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам 2018 года, заявил министр иностранных дел Павел Климкин, пишет РБК-Украина.

«Если мы будем иметь обоснованное понимание, что изменение локации то предоставит, то мы переместимся. Проблема того, что происходит на Минской площадке — проблема нежелания понять, что происходит. Теперь статус тех, кто представляет Донбасс нам понятен. Минск, Астана или иное место — не является определяющим», — сообщил министр.

Также он добавил, что не видит того, каким образом перенос минской площадки в Астану предоставит Украине плюсы.

Напомним, 18 января 2018 президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил перенести из Минска в Казахстан переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.

Впоследствии заместитель министра иностранных дел республики Ержан Ашикбаев сказал, что Казахстан рассмотрит возможность проведения на своей территории переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе, если такое обращение поступит.