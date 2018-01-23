«Центрэнерго» прекратило покупать уголь у ДТЭК Ахметова

ПАО «Центрэнерго», начиная с декабря 2017 года, отказывается покупать уголь у предприятий энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК, передает Интерфакс-Украина.

«Компания отказывается покупать уголь «ДТЭК Павлоградугля» и «ДТЭК Добропольеугля», — сообщили в ДТЭК.

При этом в пресс-службе энергохолдинга заявили, что таким образом «Центрэнерго» нарушает условия модели встречных поставок угля с ДТЭК, работавшей в течение последних лет, при которой «ДТЭК Павлоградуголь» и «ДТЭК Добропольеуголь» поставляют уголь на ТЭС «Центрэнерго», а госшахты Львовско-Волынского бассейна — на ТЭС «ДТЭК Захидэнерго».

«Одностороннее длительное невыполнение поставок со стороны „Центрэнерго“ вынуждает нас перенаправлять тот объем угля, который закладывался для государственных ТЭС, с востока страны на свои западноукраинские электростанции», — сообщили в ДТЭК.

По данным холдинга, объемов добычи ДТЭК угля газовой группы достаточно для обеспечения нужд собственных ТЭС.