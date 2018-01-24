Байден назвал наибольшую проблему Украины

Бывший вице-президент США Джозеф Байден подчеркнул, что коррупция остается наибольшей проблемой в Украине. Об этом он заявил во время выступления в Совете по международным отношениям США, передает Голос Америки.
«Я отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве. Вот вам один конкретный пример. Мне дали задание относительно Украины. То же я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, что мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12-13 раз, и в конце должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они будут предпринимать шагов по генерального прокурора, но они этого не сделали», — рассказал Байден.
Он отметил, что тогда пошел на пресс-конференцию и сказал, что США не предоставят Украине миллиард долларов.
«Они мне говорят: Вы не имеете таких полномочий, вы — не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов. Я сказал: я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не уволен к тому времени, вы не получаете денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому на то время доверяли», — продолжил бывший вице-президент США.
Во время своего выступления Байден вспомнил о Антикоррупционный суд.
«Они сделали некоторые очень важные необходимые институциональные и кадровые изменения. Но одна из трех необходимых институтов сейчас отходит назад. Антикоррупционный суд. Но они обещали, что этого не произойдет», — рассказал он.
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