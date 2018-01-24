Минфин перейдет на трехлетние бюджеты

Министерство финансов планирует перейти на трёхгодичное финансовое планирование. Об этом говорится в сообщении регулятора.

По словам замминистра финансов Юрия Буцы проведение значительных выплат с Единого казначейского счета в конце года связано прежде всего с неритмичным расходованием средств в течение года распорядителями бюджетных средств.

С точки зрения замминистра, эту проблему поможет решить трёхгодичное финансовое планирование.

По словам Буцы, изменения в законодательство будут приняты уже в первой половине 2018 года.