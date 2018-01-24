В 2014 году Янукович говорил об угрозе своей жизни, — экс-глава МВД Украины

Глава Совета министров АРК (с 8 ноября 2011 года до 27 февраля 2014 года), экс-глава МВД Украины Анатолий Могилев сообщил, что во время встречи 21 февраля 2014 года в Киеве с экс-президентом Виктором Януковичем тот говорили ему об угрозе своей жизни.
«Последний раз я виделся с Януковичем 21 февраля. 20 февраля был звонок от него с предложением приехать в Киев. 20 февраля мы не встретились, это случилось уже 21-го около 11-12 часов дня. Был короткий разговор на пару минут. Янукович сказал, что его жизни угрожает опасность, что в Киеве много людей, имеющих оружие, так сказать незаконных вооруженных формирований, поэтому ему нужно из Киева уезжать», — сообщил он во время дачи показаний в Оболонском райсуде Киева по делу о госизмене Януковича в среду.
Могилев отметил, что в приемной главы Администрации президента 21 февраля днем видел нескольких дипломатов иностранных государств.
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