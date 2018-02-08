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Защита Януковича хочет допросить в суде Штайнмайера, Эштон, Азарова и еще больше сотни свидетелей

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Защита Януковича хочет допросить в суде Штайнмайера, Эштон, Азарова и еще больше сотни свидетелей

Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича хотят допросить в суде по делу о государственной измене бывших глав МИД Германии, Польши и Франции Франка-Вальтера Штайнмайера, Радослава Сикорского и Лорана Фабиуса, бывшего верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон (с 1 декабря 2009 по 1 ноября 2014 года) и ряд других дипломатов.

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Как сообщает «Интерфакс-Украина», в четверг адвокаты подали в Оболонский районный суд Киева вторую часть списка своих свидетелей в составе 103 человек и просят обеспечить их допрос.

Сторона защиты указывает, что экс-главы МИД Германии, Польши и Франции могут, в частности, рассказать об обстоятельствах подписания Соглашения об урегулировании кризиса в Украине от 21 февраля 2014 года, в чем принимали непосредственно участие.

Допрос Эштон адвокаты Януковича аргументируют тем, что она контактировала во время Майдана с представителями оппозиции, которые затем вошли в состав новой украинской власти. По этой же причине они хотят допросить экс-министра иностранных дел Эстонии Урмаса Паэта. Кроме того, защита экс-президента считает, что Эштон и Паэт могут сообщить детали своего телефонного разговора об убийствах активистов на Майдане.

Также в поданном суду списке свидетелей значатся бывший директор департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье, который от имени тогдашнего главы МИД Франции Фабиуса подписал Соглашение об урегулировании кризиса в Украине от 21 февраля 2014 года, глава комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок, официальный представитель Еврокомиссии в феврале 2014 года Оливье Байи, бывшие послы Латвии и Литвы в Украине Аргита Даудзе и Пятрас Вайтекунас, экс-верховный комиссар ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Астрид Торс, бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

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Еще в списке указано несколько десятков человек, которые обозначены как «жители Крыма». Эти люди, по мнению адвокатов, могут дать показания об обстоятельствах возвращения после 20 февраля 2014 года к себе домой на полуостров крымчан, участвовавших в митингах в Киеве.

Отметим, в середине января адвокаты Януковича подали первую часть списка из 35 свидетелей. Они намерены допросить в деле о госизмене экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-главу Администрации президента и экс-секретаря СНБО Андрея Клюева, бывшего главу МВД Украины Виталия Захарченко. В первой части списка свидетелей еще заявлены экс-глава СБУ Александр Якименко, бывший командующий внутренних войск МВД Украины Станислав Шуляк, экс-министр обороны Павел Лебедев, бывший командующий Военно-морских сил Украины и экс-начальник Генерального штаба ВСУ Юрий Ильин, экс-начальник Управления СБУ в Киеве и Киевской области Александр Щеголев. Помимо этого, адвокаты Януковича хотят допросить бывшего начальника Службы безопасности президента Украины УГО Константина Кобзаря, экс-сотрудника охраны президента Сергея Бернацкого, работников госпредприятия «Украэрорух».

Примечательно, что значительное количество заявленных адвокатами свидетелей находятся вне территории Украины, многие из них являются фигурантами уголовных производств.

Как известно, в настоящее время в суде проводятся допросы свидетелей стороны обвинения. Их список был утвержден в декабре и содержит, помимо военнослужащих, дипломатов и депутатов, фамилии президента Петра Порошенко и секретаря СНБО Александра Турчинова. Ранее суд уже допросил министра внутренних дел Арсена Авакова, спикера парламента Андрея Парубия и экс-премьера Арсения Яцеюка. Своего допроса еще ожидают более десятка свидетелей, заявленных прокурорами.

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Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 («Государственная измена»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины») и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 («Пособничество в ведении агрессивной войны») УК Украины.

Виктор Янукович, суд, расследования, госизмена
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