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Тиллерсон призвал Россию ускорить выполнение Минских соглашений

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Тиллерсон призвал Россию ускорить выполнение Минских соглашений

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон призвал Российскую Федерацию ускорить выполнение Минских соглашений о прекращении огня на территории оккупированного Донбасса.

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Об этом он сказал в телефонном разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает пресс-служба Госдепа.

Кроме того, Тиллерсон отметил предстоящую встречу спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента Росии Владиславом Сурковым.

«Госсекретарь подчеркнул необходимость ускорить выполнение Россией своих обязательств по Минским соглашениям и обратить вспять недавнюю эскалацию боевых действий на востоке Украины», — указано в сообщении Госдепа.

Также Тиллерсон обсудил с Лавровым проблемы, связанные с Сирией и Северной Кореей.

Напомним, ранее собщалось, что встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова запланирована на 26 января 2018 года. Встреча состоится в Дубае (ОАЭ).

Россия, США, Украина, Сергей Лавров, кризис на юго-востоке, Минские договоренности, Рекс Тиллерсон
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Комментарии (1)
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Гость
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Татьяна Ткачук
Татьяна Ткачук 2 часа 3 минуты назад

По мнению украинских властей Россия не наблюдатель, а действующий "актор". Тогда почему не требуют отстранения России? Мне логика украинских властей непонятна. Если на востоке убито 50т людей, то Европа под патронатом Германии и Франции отобрала 1, 5млн украинцев. Они не вернутся.

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