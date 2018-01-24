Тиллерсон призвал Россию ускорить выполнение Минских соглашений

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон призвал Российскую Федерацию ускорить выполнение Минских соглашений о прекращении огня на территории оккупированного Донбасса.
Об этом он сказал в телефонном разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает пресс-служба Госдепа.
Кроме того, Тиллерсон отметил предстоящую встречу спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента Росии Владиславом Сурковым.
«Госсекретарь подчеркнул необходимость ускорить выполнение Россией своих обязательств по Минским соглашениям и обратить вспять недавнюю эскалацию боевых действий на востоке Украины», — указано в сообщении Госдепа.
Также Тиллерсон обсудил с Лавровым проблемы, связанные с Сирией и Северной Кореей.
Напомним, ранее собщалось, что встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова запланирована на 26 января 2018 года. Встреча состоится в Дубае (ОАЭ).
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По мнению украинских властей Россия не наблюдатель, а действующий "актор". Тогда почему не требуют отстранения России? Мне логика украинских властей непонятна. Если на востоке убито 50т людей, то Европа под патронатом Германии и Франции отобрала 1, 5млн украинцев. Они не вернутся.