Тиллерсон призвал Россию ускорить выполнение Минских соглашений

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон призвал Российскую Федерацию ускорить выполнение Минских соглашений о прекращении огня на территории оккупированного Донбасса.

Об этом он сказал в телефонном разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает пресс-служба Госдепа.

Кроме того, Тиллерсон отметил предстоящую встречу спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента Росии Владиславом Сурковым.

«Госсекретарь подчеркнул необходимость ускорить выполнение Россией своих обязательств по Минским соглашениям и обратить вспять недавнюю эскалацию боевых действий на востоке Украины», — указано в сообщении Госдепа.

Также Тиллерсон обсудил с Лавровым проблемы, связанные с Сирией и Северной Кореей.

Напомним, ранее собщалось, что встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова запланирована на 26 января 2018 года. Встреча состоится в Дубае (ОАЭ).