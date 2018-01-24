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Гройсман инициирует создание Координационного совета по вопросам безопасности дорожного движения

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Гройсман инициирует создание Координационного совета по вопросам безопасности дорожного движения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует создание Координационного совета по вопросам безопасности дорожного движения.

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«Совещание по вопросам безопасности дорожного движения. Обсуждаем вопросы безопасности дорожного движения и даем старт реализации трехлетней программы „500-500-1000“: отныне строим дороги и закладываем в проекты целые комплексы по безопасности — с развязками, островками безопасности, пешеходными переходами, информационной системой видеонаблюдения и реагирования», — сообщил Гройсман в Фейсбук в среду.

Он отметил, что при реализации данной программы будет учтен лучший мировой опыт и наработки отечественных специалистов.

«По моему предложению, создаем Координационный совет по вопросам безопасности дорожного движения, а также работаем над необходимыми нормативными решениями. Дороги Украины будут качественными и безопасными», — написал премьер.

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В ноябре 2017 года глава «Укравтодора» Славомир Новак рассказал, что трехлетняя программа безопасности на дорогах «500-500-1000» предусматривает создание 500 кольцевых развязок, 500 островков безопасности, 1000 наземных пешеходных переходов.

инфраструктура, ПДД, Кабмин, Владимир Гройсман, дороги, дорожное движение
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