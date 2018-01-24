«Нафтогаз» просит ГПУ открыть дело против советника Насалика

Игорь Бурак, занимающий должность внештатного советника главы Минэнерго Игоря Насалика, мог быть причастен к переписыванию документации конкурсных торгов (ДКТ) «Укртрансгаза» под конкретных участников, говорится в подписанном главой Нафтогаза Андреем Коболевым уведомлении о совершении преступления, направленном Генпрокурору Юрию Луценко. Копия документа есть в распоряжении ЭП.

«„Укртрансгазом“ проведено служебное расследование о наличии/отсутствии в действиях должностных лиц компании признаков нарушения предписаний внутренних нормативных актов по результатам закупки услуг по внутритрубному диагностированию магистральных газопроводов», — сказано в письме.

«По результатам расследования решено обратиться в правоохранительные органы для принятия мер реагирования в связи с тем, что Игорь Бурак, Богдан Максимчук и Олег Андреев своими действиями или бездеятельностью создали условия для возможности допуска к участию в торгах компаний без наличия опыта работ в такой сфере», — говорится в обращении.

На момент проведения упомянутого служебного расследования Бурак занимал должность вице-президента «Укртрансгаза», Максимчук — кресло директора департамента транспортировки газа УТГ, а Андреев являлся его заместителем.

Как известно, недавно ГПУ внесла ведомости об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.