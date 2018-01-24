МВФ призвал ЕС к реформе рынка труда

Евросоюзу необходимо помочь молодежи зарабатывать больше и увеличивать пенсионный возраст, сказала глава Международного валютного фонда Кристин Лагард на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Психологический возраст выхода на пенсию в Европе сейчас рассматривается уже на уровне 67 лет. Но нужны новые более гибкие системы», — заявила Лагард.
«К примеру, в Испании несколько лет назад пересмотрели пенсионный возраст и сделали корректировки, исходя из роста продолжительности жизни людей. И это правильный подход. Когда условия, качество и продолжительность жизни растет, а пенсионный возраст не увеличивается — так не может быть», — заметила она.
Кроме того, Лагард считает, что Европе нужно разработать новые политики для рынка труда.
В частности, нужно разработать механизмы, которые бы помогли молодежи лучше реализовать себя и воплотить свои амбиции.
Она обратила внимание на то, что европейская молодежь — это следующее поколение налогоплательщиков, которое также будет наполнять пенсионные системы финансированием.
Правительства должны помочь молодежи строить новые бизнесы и зарабатывать больше, чтобы она могла делать больший вклад в программы стран.
«Политики должны поддержать эти инициативы. Потому что это лучший способ сохранить лояльность избирателей с молодого возраста», — отметила Лагард.
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