МВФ: Украина сейчас должна воспользоваться благоприятной внешней средой для ускорения реформ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард призвала Украину воспользоваться существующей благоприятной внешней средой для ускорения реформ. Об этом она заявила после встречи с украинским президентом Петром Порошенко, передает пресс-служба МВФ.
Встречу с Порошенко Лагард назвала хорошей и конструктивной.
«Мы провели хорошую и конструктивную встречу с президентом Порошенко и его командой, во время которой обсудили последние экономические события и перспективы для Украины, а также внедрение мероприятий, которые могли бы создать предпосылки для завершения текущего пересмотра программы МВФ», — отметила она.
Лагард уверяет, что МВФ вместе с другими международными партнерами и в дальнейшем готов поддерживать Украину в ее усилиях по проведению реформ.
«Я также подчеркнула, что Украина должна воспользоваться существующей благоприятной внешней средой для ускорения реформ и перехода к более устойчивому росту, необходимому для устойчивого улучшения уровня жизни людей», — заявила глава МВФ.
Кроме этого, Лагард сообщила, что одобряет факт представления на утверждение кандидатуры на должность руководителя Национального банка Украины.
Напомним, 24 января президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард провели встречу за закрытой дверью в Давосе во время Всемирного экономического форума.
По результатам встречи Порошенко сообщил, что Украина важно продолжать сотрудничество с МВФ в 2018 году.
«Украина подтверждает свою готовность к продолжению плодотворного сотрудничества с Международным валютным фондом как важным фактором укрепления макроэкономической стабильности и индикатором доверия к проведению внутренних реформ», — отметил президент Украины.
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