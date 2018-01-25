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МВФ: Украина сейчас должна воспользоваться благоприятной внешней средой для ускорения реформ

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МВФ: Украина сейчас должна воспользоваться благоприятной внешней средой для ускорения реформ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард призвала Украину воспользоваться существующей благоприятной внешней средой для ускорения реформ. Об этом она заявила после встречи с украинским президентом Петром Порошенко, передает пресс-служба МВФ.

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Встречу с Порошенко Лагард назвала хорошей и конструктивной.

«Мы провели хорошую и конструктивную встречу с президентом Порошенко и его командой, во время которой обсудили последние экономические события и перспективы для Украины, а также внедрение мероприятий, которые могли бы создать предпосылки для завершения текущего пересмотра программы МВФ», — отметила она.

Лагард уверяет, что МВФ вместе с другими международными партнерами и в дальнейшем готов поддерживать Украину в ее усилиях по проведению реформ.

«Я также подчеркнула, что Украина должна воспользоваться существующей благоприятной внешней средой для ускорения реформ и перехода к более устойчивому росту, необходимому для устойчивого улучшения уровня жизни людей», — заявила глава МВФ.

Кроме этого, Лагард сообщила, что одобряет факт представления на утверждение кандидатуры на должность руководителя Национального банка Украины.

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Напомним, 24 января президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард провели встречу за закрытой дверью в Давосе во время Всемирного экономического форума.

По результатам встречи Порошенко сообщил, что Украина важно продолжать сотрудничество с МВФ в 2018 году.

«Украина подтверждает свою готовность к продолжению плодотворного сотрудничества с Международным валютным фондом как важным фактором укрепления макроэкономической стабильности и индикатором доверия к проведению внутренних реформ», — отметил президент Украины.

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НБУ, МВФ, Петр Порошенко, Украина, Кристин Лагард, Давос, реформы
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