ВСП уволил шестерых судей за дела Майдана

Высший совет правосудия на заседании в четверг, 25 января, уволил шестерых судей, против которых ранее были открыты дисциплинарные дела за неправосудные решения по делам Майдана, а также пособничество российским оккупантам в Крыму и подконтрольным Кремлю боевикам в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

В частности, уволены судья Золотоношского горрайонного суда Черкасской области Ольга Мозговая, судья Бабушкинского райсуда Днепра Николай Решетник и судья Голосеевского райсуда Киева Наталья Антонова.

В поступивших на этих судей жалобах отмечалось, что они допустили нарушение права на свободу и личную неприкосновенность и права на справедливое судебное разбирательство.

Как пояснили в ВСП, Мозговая, Решетник и Антонова нарушили эти права при вынесении постановлений о содержании под стражей участников Майдана из-за их участия в протестных акциях.

Также совет уволил судью Обуховского райсуда Киевской области Оксану Степанову. В жалобе на судью было указано, что она не соблюла «требования всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств дела и решения его в соответствии с законом» при лишении участника Автомайдана водительских прав на полгода.

Кроме того, ВСП уволил судью Гагаринского райсуда Севастополя Любовь Бессараб и судью Тельмановского райсуда Донецкой области Александра Попеку.