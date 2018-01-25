Достичь мира на Донбассе можно за год, - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил надежду, что мир на Донбассе наступит в 2018 году. Об том он сказал, отвечая на вопрос о надеждах и целях на текущий год.

«Мир, вне всякого сомнения. Мы хотим увидеть мир и окончание боев. Мы хотим видеть всех граждан Украины в спокойствии и безопасности. Это могло бы стать базой для начала полного выполнения Минских соглашений. И всего этого можно достичь за 12 месяцев», — заявил он в интервью «Русской службе BBC».

Волкер, который занимается урегулированием ситуации на Донбассе, прибыл в Киев 23 января и 26 января в Дубае проведет переговоры с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.