Радикалы попытались поджечь, а затем захватить Десятинный монастырь в Киеве

25 января 2018 года ночью двое неизвестных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения пытались произвести поджёг Владимиро-Ольгинского храма Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы. Правоохранительные органы совместно с охраной Десятинного монастыря задержали поджигателей. На месте преступления обнаружено пять канистр с зажигательной смесью. Об этом сообщается на сайте обители.

Как отмечается, во время задержания преступники вели себя крайне агрессивно, выражаясь нецензурной бранью в адрес духовенства Украинской Православной Церкви. Следственным отделом Шевченковского управления полиции открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Во второй половине дня радикальная групировка «С14», «Традициии и порядок» а так же «Сокол» совершили ещё одно нападение на обитель. В ходе акции была попытка проникнуть в храм, после чего люди в масках болгаркой срезали информационный стенд возле храма, обклеили церковь листовками.

Руководство монастыря обратилось к мировой общественности с призывом обратить внимание и принять меры в связи с притеснением верующих Украинской Православной Церкви в центре европейской столицы.

«Подобные радикальные действия противоречат всем законам цивилизованного мира», — отмечают в обители.