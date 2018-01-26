Порошенко спрогнозировал сроки принятия резолюции ООН о миротворцах в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что Совет Безопасности ООН поддержит резолюцию о размещении международного миротворческого контингента в ОРДЛО в течение этого года.
«Я не теряю оптимизм, что это может произойти в 2018 году. По крайней мере, я как президент Украины и по моему поручению украинские дипломаты будем прилагать для этого максимальные усилия», — заявил глава государства по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Давосе в пятницу, 26 января.
Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что США поддерживают размещение миротворческой миссии в Донбассе, но без согласия РФ воплотить этот замысел будет невозможно.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность, что если в зону проведения АТО не будет введен миротворческий контингент, вооруженный конфликт в Донбассе будет заморожен.
Глава украинского внешнеполитического ведомства указал на манипулятивность заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова, который поставил знак равенства между вводом миротворцев и оккупацией региона.
Кроме того, РФ категорически не хочет пускать миротворцев восточнее линии разграничения.
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