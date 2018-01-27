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Трампу не хватило времени на встречу с Порошенко

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Трампу не хватило времени на встречу с Порошенко

Президент США Дональд Трамп не встретился в пятницу, 26 января, со своим украинским коллегой Петром Порошенко в Давосе из-за нехватки времени. Об этом сообщила журналистка телеканала CBS Маргарет Бреннан в Twitter.

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«Во время встречи с Порошенко госсекретарь США Рекс Тиллерсон объяснил ему, что Трамп уже улетел в Вашингтон. Он хотел встретиться с украинским президентом, но ему не хватило времени», — написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Давосе в рамках Всемирного экономического форума Порошенко хочет обсудить с Трампом поставки оружия в Украину.

Петр Порошенко, Дональд Трамп, Давос
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Комментарии (1)
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Влад Яблонский
Влад Яблонский 49 минут назад

как там у Чацкого :-" Свежо предание , а верится с трудом"

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Суббота, 27 января 2018
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