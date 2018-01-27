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ОБСЕ не смогла проверить содержание российского гумконвоя

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ОБСЕ не смогла проверить содержание российского гумконвоя

Сепаратисты не допустили представителей ОБСЕ проверить содержание автомобилей, которые приехали на Донбасс в рамках российского гуманитарного конвоя. Об этом говорится в отчете ОБСЕ, опубликованном в пятницу, 26 января.

Так, сепаратисты сообщили, что для проверки гумконвоя необходимо получить разрешение других представителей так называемой ЛНР.

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«В Луганске четыре члена ЛНР (двое из которых были вооруженными) не позволили патрулю миссии последовать на территорию объекта с автоколонной из 10 тентованных грузовиков с российскими номерными знаками и надписью гуманитарная помощь от Российской Федерации. Один из членов ЛНР сообщил наблюдателям о том, что для доступа к объекту им необходимо иметь разрешение от других членов ЛНР», — сообщили в ОБСЕ.

ОБСЕ, гумконвой
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