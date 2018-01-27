В прокуратуре назвали причину аварии на шахте «Степная»

Причиной взрыва на шахте «Степная» ГП «Львовуголь», в результате которого погибли 8 человек и получили травмы более 20, стали неудовлетворительное техническое состояние вентиляционного и электромеханического оборудования, что привело к скоплению метановоздушной взрывоопасной смеси.
Об этом говорится в сообщении прокуратуры Львовской области со ссылкой на выводы судебной горно-технической экспертизы, проведенной специалистами Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
В прокуратуре напомнили, что в декабре 2017 года мастеру участка шахты, который в то время занимал должность и.о. замдиректора по охране труда шахты, вручено письменное уведомление о подозрении по ч.2 ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей).
«Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время, он был отстранен от занимаемой должности», — говорится в сообщении.
В 2018 году еще двум подозреваемым в инциденте на «Степной» сообщено о подозрении по ст.272 УК и избрана мера пресечения — речь идет о двух руководителях участков и горном мастере, которые «не обеспечили надлежащую работу систем контроля метано-газовой смеси, соответствующее вентилирование участков шахты, не вывели работников из опасности, а также не приняли мер к обесточиванию участка».
«Указанным лицам избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста, они отстранены от должностей ... В ходе дальнейшего расследования будет дана оценка действиям других работников предприятия, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления», — добавили в ведомстве.
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