Пограничники задержали разыскиваемую Интерполом гражданку Беларуси

Украинские пограничники разоблачили иностранку и транспортное средство, которые находились в международном розыске, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Указано, что 27 января 2018 года в пункте пропуска «Новые Яриловичи» пограничники Черниговского отряда обнаружили гражданку Беларуси, которая находилась в международном розыске по базе данных Интерпола.

В то же время вечером в субботу в контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак», что на админгранице с ТОТ АР Крым, прибыл легковой автомобиль «Toyota» 2013 года под управлением гражданина Украины.

«В ходе пограничного контроля сработала международная база данных Интерпола. Как выяснили военнослужащие Херсонского отряда, транспортное средство украинской регистрации было похищено на территории нашего государства», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, по этим фактам проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в г. Киев, а обнаруженные нарушительница и иномарка были переданы сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом за участие в незаконных вооруженных формированиях.