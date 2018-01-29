Первый танкер с российским газом прибыл в США

Танкер Gaselys французской компании Engie с первой партией сжиженного природного газа из России пришвартовался в порту Бостона. Об этом РИА Новости сообщили в Береговой охране США.

По данным Bloomberg, корабль находился в прибрежной зоне несколько дней, однако не швартовался из-за проверки сотрудниками Береговой охраны США.

Газ с завода Ямал СПГ, находящегося под американскими санкциями, впервые попал на рынок США. По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, «хотя молекулы российские, но газ уже не российский» — Engie приобрело газ у нефтяной компании Petroliam Nasional Bhd. из Малайзии. Владелец груза — североамериканское подразделение компании Engie SA.