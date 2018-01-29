Трамп допускает возвращение США в Парижское соглашение по климату

Президент США Дональд Трамп допускает возвращение страны в Парижское соглашение по климату. Об этом он рассказал в интервью британскому изданию The Guardian.
В частности, Трамп отметил, что Парижское соглашение по климату было для США «катастрофой».
«Но если будет хорошее соглашение, всегда есть шанс, что мы вернемся», — заявил он и добавил, что нынешнее соглашение является «ужасным» и «несправедливым» для Соединенных Штатов.
Напомним, летом 2017 года США официально заявили о выходе из климатического соглашения, которое было подписано в Париже в 2015 году. Документ определяет всемирный план действий по сдерживанию глобального потепления. 170 стран обязались принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.
Президент США заявлял о намерении выйти из договора еще во время предвыборной кампании, так как, по его мнению, соглашение экономически невыгодно Вашингтону. В июне 2017 года он официально заявил об отказе США от соглашения. По словам Трампа, при выполнении всех условий к 2025 году страна могла потерять 2,7 млн рабочих мест.
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