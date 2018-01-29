Германия завершает прием беженцев из Италии и Греции

Германия практически завершила прием беженцев в рамках миграционной программы ЕС. Об этом заявляют в министерстве внутренних дел ФРГ, передает DW.

«Страны Евросоюза договорились о перераспределении беженцев в 2015 году. Согласно этой программе, Германия должна была принять 27 тыс. человек, фактически же она приняла только 10 265: из Италии 4894 человека, из Греции — 5371», — сказано в сообщении.

Причина — в том, что основания для переселения обнаружились у значительно меньшего числа мигрантов, чем ожидалось, поясняют в германском министерстве. В частности, под программу перераспределения подпадают только те мигранты, чьи шансы получить убежище превышают 75%. При этом, даже не выполнив план по приему мигрантов, страна приняла на своей территории гораздо больше переселенцев, чем любая другая страна в Европе.

По данным МИД Германии, к настоящему времени в Греции практически не осталось просителей убежища, ситуация которых позволяла бы им рассчитывать на переселение в Германию. В Италии критериям для переселения соответствуют около трех тысяч заявок. Если в декабре 2017 года Германия еще приняла 503 беженца из Италии и 39 — из Греции, то уже в январе в ФРГ из обеих стран по программе переселения приехали только 8 человек.

Официально программа должна была завершиться 26 сентября 2017 года.