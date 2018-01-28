Меркель призвала бороться с антисемитизмом и ксенофобией

Канцлер Германии Ангела Меркель осудила рост проявлений антисемитизма и ксенофобии, призвав бороться с ними, говорится в ее видеообращении по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, передает DW.
«Непонятно и позорно, что сейчас ни одна еврейская организация не может существовать без полицейской охраны — будь то школа, детский сад, синагога», — констатировала канцлер ФРГ.
Меркель подчеркнула, что главной задачей сейчас является противостояние всеми силами антисемитизму и ксенофобии, и предупредила, что иначе преступления национал-социализма могут попасть в забвение.
В свою очередь министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в этот день призвал к борьбе с проявлениями антисемитизма, ненависти и расизма во всем мире. Он отметил, что никто не может повернуть колесо истории вспять, но каждый может взять на себя ответственность за будущее.
Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что беженцы, которые прибывают в его страну, являются «мусульманскими захватчиками».
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