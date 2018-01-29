Одесский припортовый завод запустил производство поcле трехмесячного простоя, сообщил первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков в Facebook.

«Сегодня начали запуск ОПЗ. ООО „Всеукраинская Энерго Компания“ выполнила свои обязательства по поставке газа для запуска и сделала предоплату за работу завода по переработке», — написал Щуриков.

Он напомнил, что завод будет работать по принципу давальческой схемы. Основные обязательства давальца — единоразово обеспечить до 3 млн куб.м. газа для запуска производства и ежемесячно до 60 млн куб. м газа как давальческого сырья.

Планируется ввести в эксплуатацию один агрегат по производству аммиака и два агрегата по производству карбамида.

Напомним, в ноябре Одесский припортовый завод прекратил работу из-за выхода из строя одного из агрегатов.

На протяжении октября-ноября прошлого года завод останавливался трижды.