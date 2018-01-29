Максим Мартынюк: Диверсификация сотрудничества Украины с ЕС в АПК открывает новые ниши для экспорта

Освоение новых направлений сотрудничества Украины в сфере АПК со странами ЕС приведет не только к увеличению объемов экспорта аграрной и пищевой продукции, но и к расширению его ассортимента, убеждены в МинАПК.

Украина постоянно наращивает объем экспорта сельскохозяйственных продуктов. В 2017 году по сравнению с 2016 годом внешнеторговый оборот аграрной и пищевой продукции вырос на 16,3 процента. В общем объеме продаваемых культур лидируют зерновые, семена масличных культур и растительные масла.

Увеличение объемов экспорта происходит и в 2018 году, причем ускоренными темпами. В первой декаде января нового года Украина успела исчерпать предоставленные ей годовые квоты на беспошлинный ввоз пшеницы и кукурузы, а также меда в страны ЕС. По информации первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Максима Мартынюка экспорт этих товаров теперь будет осуществляться без льгот, на общих основаниях.

Важным событием для расширения торговых связей со странами ЕС явилось участие руководства Министерства аграрной политики и продовольствия в Глобальном форуме по продовольствию и сельскому хозяйству, который проходил с 18 по 21 января в Берлине. В ходе встреч с руководителями аграрных ведомств стран Балтии были достигнуты соглашения о сотрудничестве в области животноводства, рыбных и лесных хозяйств.

Так, Максим Мартынюк обсудил с министром сельского хозяйства Литвы Бронюсом Маркаускас актуальные вопросы, связанные с развитием сельских территорий и земельных отношений, с проблемами животноводства и рыбного хозяйства. Анализируя результаты встречи, он подчеркнул необходимость использовать международный опыт для развития украинского фермерства и кооперации, привлечь аграриев к освоению эффективных бизнес-моделей для повышения прибыльности сельскохозяйственной отрасли.

Программа двустороннего сотрудничества между Украиной и Латвийской Республикой в сфере АПК на 2018-2019 годы, подписанная министром земледелия Латвии Янисом Дуклавс, определила, по словам первого заместителя, основные направления взаимодействия стран в следующих областях:

научные исследования;

рыбное и лесное хозяйство;

ветеринария и фитосанитария;

развитие сельских территорий и зеленый туризм;

сотрудничество между регионами.

В ходе встречи с министром по делам сельской жизни Эстонии Тармо Таммом обсуждались вопросы электронной системы управления в Украине, в частности управления рыбным хозяйством. Эстонские коллеги предложили свои консультации по вопросам малого фермерства, животноводства, АЧС, цифровой экономики. Кроме того, эстонская сторона передала украинскому руководству проект межведомственного Плана действий по укреплению сотрудничества на период 2018–2023 годы, который может быть подписан в ближайшее время.

Максим Мартынюк подчеркнул необходимость углубления диалога с коллегами из Эстонии не только в экспертном и консультативном формате, но и для расширения взаимовыгодной торговли пищевыми и сельскохозяйственными продуктами между двумя странами.

Таким образом, новые договоренности со странами Балтии в сфере АПК способствуют диверсификации сотрудничества Украины с ЕС и расширению ассортимента экспорта аграрной продукции.