ЦРУ: Россия попытается вмешаться в американские выборы в ноябре

Директор Центрального разведывательного управления Майкл Помпео считает, что Российская Федерация может вмешаться в проведение промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре 2018 года. Об этом он сказал в интервью ВВС.
«Я определенно ожидаю, что они (россияне), продолжат пытаться делать это (влиять на выборы в США). Но я убежден, что США в состоянии провести свободные и честные выборы и мы будем сопротивляться достаточно успешно, а российское влияние на наши выборы не будет значительным», — сказал руководитель ЦРУ на вопрос корреспондента ВВС о гипотетическом вмешательства России в выборы.
6 ноября 2018 в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Гражданам страны предстоит переизбрать всех 435 членов Палаты представителей Конгресса США, а также 33 из 100 американских сенаторов. Кроме этого во многих штатах пройдут муниципальные и губернаторские выборы.
Напомним, что на данный момент в США проводится расследование по возможным вмешательством РФ в президентских выборах 2016 года. Ранее Google и Twitter не нашли доказательств влияния России на региональные выборы в США в 2017 году. В ответах компаний на письменные вопросы членов комитета по разведке Сената США говорят, что им ничего не известно о каких-либо поддерживаемых государством попытки вмешательства в выборы губернаторов в штатах Нью-Джерси и Вирджиния, а также в других волеизъявления на национальном или местном уровне в прошлом году.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.782,98 -0.0989
|2.821,40 -0.157
|100 евро
|3.436,09 -0.2475
|3.504,16 -0.294
|10 рублей
|4,59 -0.0028
|5,07 -0.0047
|Курс, UAH
|Золото
|386.648,00-2.836,00
|Серебро
|4.967,46-68,71
|Платина
|291.196,00-856,00
|Палладий
|314.035,00-1.875,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016