ЦРУ: Россия попытается вмешаться в американские выборы в ноябре

Директор Центрального разведывательного управления Майкл Помпео считает, что Российская Федерация может вмешаться в проведение промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре 2018 года. Об этом он сказал в интервью ВВС.

«Я определенно ожидаю, что они (россияне), продолжат пытаться делать это (влиять на выборы в США). Но я убежден, что США в состоянии провести свободные и честные выборы и мы будем сопротивляться достаточно успешно, а российское влияние на наши выборы не будет значительным», — сказал руководитель ЦРУ на вопрос корреспондента ВВС о гипотетическом вмешательства России в выборы.

6 ноября 2018 в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Гражданам страны предстоит переизбрать всех 435 членов Палаты представителей Конгресса США, а также 33 из 100 американских сенаторов. Кроме этого во многих штатах пройдут муниципальные и губернаторские выборы.

Напомним, что на данный момент в США проводится расследование по возможным вмешательством РФ в президентских выборах 2016 года. Ранее Google и Twitter не нашли доказательств влияния России на региональные выборы в США в 2017 году. В ответах компаний на письменные вопросы членов комитета по разведке Сената США говорят, что им ничего не известно о каких-либо поддерживаемых государством попытки вмешательства в выборы губернаторов в штатах Нью-Джерси и Вирджиния, а также в других волеизъявления на национальном или местном уровне в прошлом году.