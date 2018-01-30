Суд отказал САП в отстранении от должности главы Госаудитслужбы

Соломенской суд отказал Специальной антикоррупционной прокуратуре в удовлетворении ходатайства об отстранении от должности председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, которую подозревают в незаконном обогащении, сообщает «5 канал».

Отмечается, что Гаврилова и в дальнейшем будет выполнять свои обязанности.

Сообщается, что в ходе рассмотрения ходатайства, прокуроры САП утверждали, что благодаря высокой должности руководительница Аудитслужбы могла оказывать давление на следствие, из-за чего оно не могло бы отслеживать факты незаконного обогащения чиновницы.

По словам антикоррупционного прокурора Виталия Кравца, Гаврилова общалась с одним из нардепов, с которым она якобы согласовала определенные назначения в аудиторской службе.

Хотя его фамилию он не называл, пообещав подробнее об этом рассказать при рассмотрении дела по существу.

В свою очередь Кабинет Министров предоставил суду письмо-характеристику на Гаврилову с «хорошей стороны».

По мнению прокурора, подобное письмо могло быть своеобразным «указанием» для суда.

Сообщается, что ее адвокаты подобным решением довольны.

«Это решение, которым мы довольны. Я понимаю, что прокуратура будет подавать апелляцию, поэтому это не окончательное решение. Я думаю, что мы встретимся в апелляционном суде», — рассказал защитник Гавриловой Ярослав Белявский.

В САП подтвердили, что будут подавать апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что суд избрал для главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде личного обязательства на 60 суток.

Также суд должен рассмотреть ходатайство НАБУ и САП об отстранении Гавриловой от занимаемой должности.

Как известно, 23 января 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили председателю Государственной аудиторской службы о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 миллионов гривен и декларировании недостоверных данных.

Сама Гаврилова утверждает, что вносила в электронные декларации правдивые сведения о своих доходах и называет производство, которое ведет НАБУ, следствием давления на нее.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд избрать для главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде залога в 1 миллион гривен.