Задолженность по зарплате сократилась до 2,4 млрд грн

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в декабре 2017 года сократилась на 8,3% по сравнению с ноябрем и составила 2,368 млрд грн.
Согласно данным Государственной службы статистики, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в 2017 году выросла на 32,2%.
В Госстате отметили, что при этом задолженность в декабре по выплате заработной платы работникам на экономически активных предприятиях сократилась на 12,7% и составила 1,272 млрд грн.
На начало января больше чем три четверти суммы задолженности экономически активных предприятий приходилось на промышленность — 79,9%. При этом более половины долга образовано в Донецкой — 29,8% и Луганской — 17,3% областях.
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