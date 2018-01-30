Задолженность по зарплате сократилась до 2,4 млрд грн

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в декабре 2017 года сократилась на 8,3% по сравнению с ноябрем и составила 2,368 млрд грн.

Согласно данным Государственной службы статистики, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в 2017 году выросла на 32,2%.

В Госстате отметили, что при этом задолженность в декабре по выплате заработной платы работникам на экономически активных предприятиях сократилась на 12,7% и составила 1,272 млрд грн.

На начало января больше чем три четверти суммы задолженности экономически активных предприятий приходилось на промышленность — 79,9%. При этом более половины долга образовано в Донецкой — 29,8% и Луганской — 17,3% областях.