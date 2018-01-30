Дефицит сводного бюджета Украины за год сократился до 42 миллиардов

Сводный бюджет Украины за 2017 год выполнен с дефицитом на уровне 42,094 млрд грн, что на 12,720 млрд грн, или на 23,2%, меньше показателя за 2016 год на уровне 54,814 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, передает УНИАН.

Как сообщается, государственный бюджет Украины за этот период выполнен с дефицитом на уровне 47,850 млрд грн, что в 1,5 раза меньше дефицита за предыдущий год на уровне 70,262 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2017 год с корректировками предусматривал доходы на сумму 771 млрд грн, расходы — 841 млрд грн, предельный размер дефицита — 77,5 млрд грн, или 3% ВВП.