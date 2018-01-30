Срок годности большинства вакцин КПК истекает в 2019 году - Минздрав

Министерство здравоохранения обнародовало информацию о сроках годности вакцины от кори, паротита, краснухи (КПК), у большинства он заканчивается в 2019 году. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в сети Facebook.

«У подавляющего большинства вакцин КПК, закупленных за средства государственного бюджета, срок пригодности истекает в 2019 году. Это следующие сроки: 31.01.2019, 31.03.2019, 31.05.2019. Также есть незначительный остаток вакцин, срок пригодности которых заканчивается раньше — начиная с середины 2018 года. Это следующие сроки: 31.07.2018, 31.08.2018, 31.10.2018, 31.12.2018», — говорится в сообщении.

Отмечается, что последняя партия вакцины КПК объемом 583 000 доз была доставлена в Украину в конце августа 2017 года. В апреле ожидается поставка 1 млн доз вакцины КПК по программе государственных закупок.

В Украине используется вакцина КПК Приорикс производства GSK, Бельгия. КПК обеспечивает иммунитет против трех инфекционных заболеваний: корь, краснуха, паротит. Вакцина отвечает всем критериям качества и беспечности и предоставляется государством бесплатно.

Как сообщал Укринформ, новый глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита проинформировал, что спрос на вакцину КПК в Украине возрастает, соответственно Минздрав осуществляет срочное перераспределение препарата в те регионы, где вакцин от кори не хватает.