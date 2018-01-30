АМПУ планирует провести дноуглубление Днепра в 2018 году

Администрация морских портов Украины планирует провести в 2018 году дноуглубление внутренних водных путей. Соответствующие полномочия уже переданы госпредприятию приказом Мининфраструктуры. Об этом сегодня в Киеве заявил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс, отвечая на вопросы журналистов, передает ЦТС.

«Из 6 млн тонн грузов, которые идут по реке, почти половина переваливается либо на рейде, либо в порту. Развивая реку, мы увеличим грузооборот и в речных, и в морских портах. Часть функционала по дноуглублению внутренних водных путей уже передана приказом Министерства инфраструктуры в ведение АМПУ. В 2018 году мы приложим максимум усилий, чтобы восстановить глубины на реке. В этом году мы будем открывать навигацию на основании этого приказа», — заявил Райвис Вецкаганс.

На уточняющий вопрос в АМПУ ответили, что речь идет, в первую очередь, о дноуглублении Днепра.

Точный перечень дноуглубительных работ и сроки их проведения станут известны после утверждения соответствующего плана.

«Сможем ли мы провести дноуглубление в этом году, зависит от плана по внутренним водным путям, который мы должны в марте-апреле утвердить», — уточнил глава АМПУ.

По его словам, дноуглубление внутренних водных путей Администрация морпортов Украины будет проводить собственными силами, а также флотом «Укрводшляха», который будет передан в ведение АМПУ.

«У нас есть дноуглубительный флот филиала „Дельта-Лоцман“. Дополнительно „Укрводшлях“ передает нам дополнительно 28 единиц дноуглубительной техники», — заявил Вецкаганс. Также топ-менеджер высказался о привлечении других подрядчиков: «Я думаю, что мы не сможем все делать своими силами, поэтому будем объявлять тендеры, чтобы максимально восстановить внутренние водные пути».

Напомним, что в ноябре минувшего года компания «Нибулон» провела экспериментальное дноуглубление участка длиной 50 м и шириной 15 м на одном из днепровских порогов в районе Каменского. Участок площадью 750 кв. м был углублен примерно на 40 см.