АМПУ планирует провести дноуглубление Днепра в 2018 году

Администрация морских портов Украины планирует провести в 2018 году дноуглубление внутренних водных путей. Соответствующие полномочия уже переданы госпредприятию приказом Мининфраструктуры. Об этом сегодня в Киеве заявил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс, отвечая на вопросы журналистов, передает ЦТС.
«Из 6 млн тонн грузов, которые идут по реке, почти половина переваливается либо на рейде, либо в порту. Развивая реку, мы увеличим грузооборот и в речных, и в морских портах. Часть функционала по дноуглублению внутренних водных путей уже передана приказом Министерства инфраструктуры в ведение АМПУ. В 2018 году мы приложим максимум усилий, чтобы восстановить глубины на реке. В этом году мы будем открывать навигацию на основании этого приказа», — заявил Райвис Вецкаганс.
На уточняющий вопрос в АМПУ ответили, что речь идет, в первую очередь, о дноуглублении Днепра.
Точный перечень дноуглубительных работ и сроки их проведения станут известны после утверждения соответствующего плана.
«Сможем ли мы провести дноуглубление в этом году, зависит от плана по внутренним водным путям, который мы должны в марте-апреле утвердить», — уточнил глава АМПУ.
По его словам, дноуглубление внутренних водных путей Администрация морпортов Украины будет проводить собственными силами, а также флотом «Укрводшляха», который будет передан в ведение АМПУ.
«У нас есть дноуглубительный флот филиала „Дельта-Лоцман“. Дополнительно „Укрводшлях“ передает нам дополнительно 28 единиц дноуглубительной техники», — заявил Вецкаганс. Также топ-менеджер высказался о привлечении других подрядчиков: «Я думаю, что мы не сможем все делать своими силами, поэтому будем объявлять тендеры, чтобы максимально восстановить внутренние водные пути».
Напомним, что в ноябре минувшего года компания «Нибулон» провела экспериментальное дноуглубление участка длиной 50 м и шириной 15 м на одном из днепровских порогов в районе Каменского. Участок площадью 750 кв. м был углублен примерно на 40 см.
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