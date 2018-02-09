Совет порта «Южный» согласовал план-схему развития до 2038 года

Совет порта «Южный» согласовал «План-схему развития морского порта «Южный», разработанный ГП «ЧерноморНИИПроект», что предусматривает реализацию 25 проектов. Об этом сообщает ЦТС.
«Планом развития морского порта „Южный“ предусмотрена реализация 25 инвестиционных проектов АМПУ совместно с государственными и частными инвесторами. Реализация этих проектов безусловно приведет к значительному увеличению нагрузки на инфраструктуру железнодорожных и автомобильных дорог, систем энерго-, газо- и водоснабжения, а это значит, что есть необходимость в проведении расчетов для постепенного планового развития и модернизации этой инфраструктуры синхронно с реализацией инвестпроектов. От эффективной работы порта и успешного запуска всех проектов зависит сохранение около 10 тыс. существующих и создания примерно 3,5 тыс. новых рабочих мест», — прокомментировал руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.
Председатель Совета морпорта «Южный», начальник администрации порта Максим Широков представил основные проектные решения и расчетные показатели, определенные планом-схемой развития порта.
На основе Схемы развития наземной части порта «Южный» будут разработаны ТЭО железнодорожной, автомобильной и энергетической инфраструктуры. В частности, принято решение о необходимости реализации ТЭО развития ж/д инфраструктуры на участках от станций Черноморская к Береговой, Химической и Промышленной.
На заседании Совета порта группа компаний ТИС обратилась к АМПУ с просьбой о дноуглублении внутреннего подходного канала к операционной акватории причалов терминалов ТИС до 19 метров в связи с предстоящим двукратным увеличением объемов экспорта окатышей Ferrexpo.
«План-схема развития морпорта „Южный“ до 2038 года — это проектная работа, которая определяет концепцию основных направлений развития морпорта, железнодорожных и автодорожных инфраструктур, территорий, прилегающих к порту и систем энергообеспечения предприятий, терминалов, расположенных в морпорту „Южный“. Эта работа — только первый этап, на базе которого будут разработаны технико-экономические обоснования отдельно каждого из основных направлений развития порта и его инфраструктуры», — рассказал Широков.
В рамках мероприятий, направленных на повышение уровня коммуникаций между администрацией порта, портовыми операторами, стивидорными компаниями, органами местного самоуправления и научными организациями, принято решение создать электронный ресурс, где стороны смогут оперативно обмениваться информацией о предложениях, замечаниях и дополнениях к основным расчетам и проектным решениям план-схемы.
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