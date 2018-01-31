Америке необходимо модернизировать свой ядерный арсенал, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости срочной модернизации американского ядерного арсенала. Об этом он сказал, выступая с обращением «О положении страны» к обеим палатам Конгресса, передает РБК-Украина.
В частности, он уточнил, что ядерный арсенал нуждается в модернизации и перенастройке.
«В рамках нашей обороны мы должны модернизировать и перестроить наш ядерный арсенал в надежде никогда не использовать его», — заявил Трамп.
По мнению Трампа США должны иметь возможность сдержать любой акт агрессии.
«Мы должны сделать его настолько мощным, чтобы это позволило сдержать любой акт агрессии», — добавил он.
Американский президент заявил и о возможном уничтожении всего ядерного оружия во всем мире.
«Возможно, однажды наступит прекрасный момент, когда все страны мира соберутся вместе для уничтожения ядерного оружия. Пока мы этого не достигли», — отметил американский президент.
Как известно, новая ядерная стратегия США призывает к наращиванию ядерного оружия, в том числе — ядерных вооружений малой мощности. В документе предлагается модернизировать ядерную триаду, включающую стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы. Также объявлено о планах по модернизации некоторых маломощных ракет на подводных лодках и возвращению «крылатой ракеты с ядерной боеголовкой».
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