Америке необходимо модернизировать свой ядерный арсенал, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости срочной модернизации американского ядерного арсенала. Об этом он сказал, выступая с обращением «О положении страны» к обеим палатам Конгресса, передает РБК-Украина.

В частности, он уточнил, что ядерный арсенал нуждается в модернизации и перенастройке.

«В рамках нашей обороны мы должны модернизировать и перестроить наш ядерный арсенал в надежде никогда не использовать его», — заявил Трамп.

По мнению Трампа США должны иметь возможность сдержать любой акт агрессии.

«Мы должны сделать его настолько мощным, чтобы это позволило сдержать любой акт агрессии», — добавил он.

Американский президент заявил и о возможном уничтожении всего ядерного оружия во всем мире.

«Возможно, однажды наступит прекрасный момент, когда все страны мира соберутся вместе для уничтожения ядерного оружия. Пока мы этого не достигли», — отметил американский президент.

Как известно, новая ядерная стратегия США призывает к наращиванию ядерного оружия, в том числе — ядерных вооружений малой мощности. В документе предлагается модернизировать ядерную триаду, включающую стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы. Также объявлено о планах по модернизации некоторых маломощных ракет на подводных лодках и возвращению «крылатой ракеты с ядерной боеголовкой».