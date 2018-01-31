В зоне АТО погиб украинский военный, двое ранены

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) зафиксированы три обстрелы украинских сил со стороны боевиков, один украинский военнослужащий погиб, двое ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«К сожалению, среди наших военнослужащих снова есть потери. Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский воин, еще двое — получили ранения», — говорится в сообщении.

В течение минувших суток в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков российско-оккупационных войск.