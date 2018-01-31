НБУ лишил три компании лицензии

Национальный банк Украины отозвал (аннулировал) генеральные лицензии на осуществление валютных операций у «Первой фондовой брокерской компании», фондовой биржи «Универсальная» и «Таргет Трейд».
Регулятор сообщает, что соответствующие решение принято с учетом обращения ООО «Первая фондовая брокерская компания» к НБУ об отзыве генеральной лицензии на осуществление валютных операций по собственной инициативе.
А также аннулирования Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку лицензий, выданных ЧАО «Фондовая биржа «Универсальная» и ООО «Таргет Трейд» на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.763,42 -0.1303
|2.800,29 -0.1481
|100 евро
|3.425,79 -0.0888
|3.490,18 -0.1175
|10 рублей
|4,56 -0.0028
|5,04 -0.003
|Курс, UAH
|Золото
|376.690,00-2.901,00
|Серебро
|4.844,12-52,41
|Платина
|283.169,00-4.098,00
|Палладий
|303.895,00-3.145,00
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