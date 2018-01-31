НБУ лишил три компании лицензии

Национальный банк Украины отозвал (аннулировал) генеральные лицензии на осуществление валютных операций у «Первой фондовой брокерской компании», фондовой биржи «Универсальная» и «Таргет Трейд».

Регулятор сообщает, что соответствующие решение принято с учетом обращения ООО «Первая фондовая брокерская компания» к НБУ об отзыве генеральной лицензии на осуществление валютных операций по собственной инициативе.

А также аннулирования Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку лицензий, выданных ЧАО «Фондовая биржа «Универсальная» и ООО «Таргет Трейд» на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке.