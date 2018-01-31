У Меркель назвали условие снятия санкций с России

Федеральное правительство Германии придерживается мнения, что снятие европейских санкций против РФ возможно только после устранения причин их возникновения.
Это еще раз подтвердила в среду на правительственном брифинге представитель Кабинета Ульрике Деммер, передает «Укринформ».
«Санкции не являются самоцелью, они являются реакцией, с одной стороны, на незаконную аннексию полуострова Крым, который принадлежит Украине, с другой стороны, на дестабилизацию Россией востока Украины сепаратистскими силами, которые поддерживаются Москвой. Поэтому введенные ЕС санкционные меры будут оставаться до тех пор, пока остаются причины, по которым они были введены», — сказала Деммер.
На вопрос о том, будет ли обсуждаться санкционная тема в ходе встречи на этой неделе канцлера Ангелы Меркель с представителями ряда федеральных земель, Деммер ответила, что она не может говорить конкретно о том, о чем должны говорить глава федерального правительства и земельных правительств.
Напомним, главы правительств пяти восточногерманских земель считают, что санкции против России неэффективны и только бьют по немецким компаниях.
Премьеры восточногерманских земель планируют обсудить вопросы смягчения санкций против России с будущим федеральным правительством ФРГ.
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