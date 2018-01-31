ВСУ взяли под свой контроль село Новоалександровка в «серой зоне»

Военнослужащие Вооруженных сил Украины взяли под свой контроль село Новоалександровка Попаснянского района Луганской области, которое находится в «серой зоне» на линии разграничения, сообщается на сайте Министерства обороны Украины в среду со ссылкой на «Военное телевидение Украины».

«В село мы зашли несколько дней назад. Противник, конечно, время от времени пытается вернуть утраченное. Днем работают и снайперы, и стрелковое оружие другое, ночью местами постреливают из крупнокалиберных пулеметов. Но мы уже крепко вцепились в этот кусок земли, потому что это кусок нашей земли. Так и будем продвигаться далее, понемногу, но не останавливаясь», — рассказал в интервью «Военному ТВ» дислоцированный в селе военнослужащий.

С 2015 года до освобождения околицы села были крайними позициями ВСУ с одной стороны и позициями боевиков с другой. Недавно военнослужащие ВСУ улучшили свое тактическое положение, продвинулись вдоль линии разграничения на несколько километров и взяли Новоалександровку под своей контроль.

По данным Всеукраинской переписи населения, в 2001 году в селе проживало 124 человека.

Как сообщает «Военное телевидение», сейчас в селе осталось менее 20 жителей, которым военные оказывают посильную помощь. Село не газифицировано, с лета 2014 года — обесточено.