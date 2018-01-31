Украина направила РФ около 300 нот с требованием освободить украинских заключенных

Министерство иностранных дел Украины (МИД) направило около 300 нот к России с требованием освободить находящихся там украинцев, сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца во время круглого стола «Как освободить пленников Кремля» 31 января в Киеве, передает «Радио Свобода».
«Уже было направлено около 300 нот в Российскую Федерацию, мы делаем постоянно публичные заявления, наши консулы посещают наших заключенных в России. К сожалению, не имеем доступа к оккупированному Крыму, но правозащитники помогают получить информацию оттуда», — сказала Беца.
Также она заявила о необходимости усиливать санкции против России.
«Россия не понимает язык права, она понимает язык силы и санкций. Санкции ударяют. Со временем они влияют на экономику, на людей, на ближайшее окружение. И это наиболее эффективный и действенный инструмент влияния на Россию сегодня», — заявила Беца.
Напомним, Юрий Тандит в ходе круглого стола на тему «Как освободить пленников Кремля» заявил, что по последним данным, в заложниках на неподконтрольных Украине территориях Донбасса находятся 108 человек.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.763,42 -0.1303
|2.800,29 -0.1481
|100 евро
|3.425,79 -0.0888
|3.490,18 -0.1175
|10 рублей
|4,56 -0.0028
|5,04 -0.003
|Курс, UAH
|Золото
|376.690,00-2.901,00
|Серебро
|4.844,12-52,41
|Платина
|283.169,00-4.098,00
|Палладий
|303.895,00-3.145,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
Ждём когда усраине придёт, цуцванг,
Надо расчленить этих усраинских арестантов и обменивать , на ополченцев.