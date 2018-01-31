Украина направила РФ около 300 нот с требованием освободить украинских заключенных

Министерство иностранных дел Украины (МИД) направило около 300 нот к России с требованием освободить находящихся там украинцев, сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца во время круглого стола «Как освободить пленников Кремля» 31 января в Киеве, передает «Радио Свобода».

«Уже было направлено около 300 нот в Российскую Федерацию, мы делаем постоянно публичные заявления, наши консулы посещают наших заключенных в России. К сожалению, не имеем доступа к оккупированному Крыму, но правозащитники помогают получить информацию оттуда», — сказала Беца.

Также она заявила о необходимости усиливать санкции против России.

«Россия не понимает язык права, она понимает язык силы и санкций. Санкции ударяют. Со временем они влияют на экономику, на людей, на ближайшее окружение. И это наиболее эффективный и действенный инструмент влияния на Россию сегодня», — заявила Беца.

Напомним, Юрий Тандит в ходе круглого стола на тему «Как освободить пленников Кремля» заявил, что по последним данным, в заложниках на неподконтрольных Украине территориях Донбасса находятся 108 человек.