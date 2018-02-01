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Порошенко назвал неприемлемым польский закон о запрете «бандеровской идеологии»

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Порошенко назвал неприемлемым польский закон о запрете «бандеровской идеологии»

Президент Украины Петр Порошенко считает не соответствующим принципам двухстороннего стратегического партнерства закон о запрете «бандеровской идеологии» и призывает правительство Польши к диалогу. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины на странице в Facebook.

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«Глубоко обеспокоен решением польского парламента. Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, содержащиеся в этом решении, абсолютно необъективны и категорически неприемлемыми. Мы прежде всего помним наши общие победы и против тоталитарных режимов. Ни одно политическое решение не может заменить историческую правду. Принятый законопроект не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Призываю Польшу к объективности и диалогу. Только вместе победим», — написал он.

Напомним, что Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков. Государственный департамент США уже призвал Польшу пересмотреть законопроект об Институте национальной памяти.

Польский Сейм 26 января одобрил законопроект, предусматривающий уголовное наказание за публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности. Законопроект запрещает использовать словосочетание «польский лагерь смерти» при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Польши. Любой гражданин страны, а также иностранец, нарушивший закон, будет приговорен к выплате штрафа или тюремному заключению сроком до трех лет.

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Поправки законопроекта также предусматривают уголовную ответственность за отрицание Волынской трагедии и пропаганду «бандеровской идеологии». МИД Украины высказал обеспокоенность из-за принятия этого документа. Мировое сообщество подвергло его критике как «отрицающий Холокост и изображающий в неприглядном свете украинцев». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает категорически против принятия этого закона. Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что намерен «тщательно проанализировать» закон об Институте национальной памяти.

Польша, национализм, Украина, международные отношения, Институт нацпамяти, бандеровская идеология
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Комментарии (1)
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Vega Vega
Vega Vega 32 минуты назад

Никто тебя тварь больше ни о чём спрашивать не будет, готовься бежать животное, только вопрос куда ты побежишь, чтобы тебя не выдали

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