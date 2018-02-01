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Латвийский ПриватБанк помог Курченко «отмыть» деньги Януковича, – СМИ

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Латвийский ПриватБанк помог Курченко «отмыть» деньги Януковича, – СМИ

На протяжении 2011-2013 годов ПриватБанк (Латвия) проводил операции между рядом подставных компаний в пользу бизнесмена Сергея Курченко и окружения бывшего Президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает интернет-издание «Апостроф», ссылаясь на расследование катарского телеканала Al Jazeera, обнародовавшего 10 января засекреченное решение Краматорского суда, согласно которому в государственный бюджет было конфисковано 1,5 млрд долларов.

Телеканал Al Jazeera выложил в общий доступ документы за 2011, 2012 и 2013 годы, касающиеся оффшорной компании Quickpace Limited, через которую Сергей Курченко осуществлял свои сделки.

В расследовании фигурируют выписки по счетам Quickpace Limited. Судом установлено, что данная компания была составной частью схем по выводу и легализации средств, полученных преступным путем.

Напомним, Курченко в свое время называли «кошельком» Януковича. Украденные из украинского бюджета средства «Семья» выводила в офшоры. В течение 2011-2013 годов через счета компании в латвийском ПриватБанке прошло несколько сотен миллионов долларов. Средства переводились и поступали под видом выдачи и погашения займов — это классическая схема по отмыванию денег. Таким образом, украденные деньги маскируются под полученные легальным путем — через ссуду.

Ключевым элементом этой схемы является банк, через который проходят операции и на который возлагается обязанность проверки легальности средств перед открытием клиенту счета и проведением его платежей.

Для обслуживания подобных операций, как правило, избирают не респектабельные банки как, например, Bank of America, а мелкие банки, с которыми можно договориться о снисходительной проверке «чистоты» денег. Такую услугу, судя по приведенным документам, в данном случае оказал ПриватБанк (Латвия).

Владельцами латвийского ПриватБанка на момент проведения им сделок с кипрскими офшорами Курченко были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Напрямую им принадлежало по 9%, еще 50% — через украинский ПриватБанк. Младшим партнером Коломойского и Боголюбова по ПриватБанку (Латвия) является украинский бизнесмен Игорь Мазепа, владевший 8,5% банка через компанию Concorde Bermuda Ltd., входившую в группу Concorde.

ПриватБанк (Латвия) выполнял все платежные поручения компании Курченко Quickpace Limited — выдать ссуду от компании из Белиза на 10 млн долларов, погасить проценты по кредиту перед кипрской компанией на 289 тыс. долларов. Судя по всем оформленным сделкам, у банка не возникало вопросов к их законности.

И хотя сам банк находится в Риге (Латвия), а выписки для Quickpace Limited, как и принято на острове Кипр, зарегистрированы по британскому праву и сформированы на английском языке, в назначении платежа можно встретить фразы на украинском — например, «POVERNENNJA DOKHODIV VID INVESTICII ZGIDNO DOGOVORU». Возможно, проводил этот платеж один из 500 сотрудников «банка в банке» — как назвали это подразделение детективы Kroll, занимающиеся расследованием махинаций ПриватБанка.

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Напомним, в Европе постоянно критикуют Латвию за недостаточные усилия в противодействии отмыванию средств. Чтобы отвести от себя гнев европейского центрального банка и американского регулятора, и чтобы сохранить возможность латвийским банкам работать в системе международных платежей, власти страны вынуждены были усилить борьбу с «отмывщиками». В частности, в декабре 2015 года, уже после упомянутых операций, ПриватБанк (Латвия) был оштрафован на 2 млн евро за нарушение европейского законодательства по борьбе с отмыванием доходов.

ПриватБанк, Латвия
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