Экспортно-кредитное агентство сможет начать работу летом, – Кубив

Правительственный комитет по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, оборонной и правоохранительной деятельности 1 февраля одобрил проекты учредительных документов Экспортно-кредитного агентства.

Планируется, что Агентство будет создано в форме частного акционерного общества (ЧАО), передает пресс-служба Минэкономразвития.

Ответственным за выполнение действий, связанных с осуществлением частного размещения акций частного акционерного общества определяется Минэкономразвития. Количество акции в первом выпуске составит 200 000 штук. Уставный капитал Агентства составит 200 млн грн и будет обеспечиваться из средств государственного бюджета.

Правительственный комитет также одобрил Устав ЧАО «Экспортно-кредитное агентство» Положение о наблюдательном совете, о правлении, о ревизионной комиссии Агентства Порядок проведения конкурсного отбора кандидатов на должность члена наблюдательного совета ЕКА.

«Мы ожидаем, что в феврале проекты учредительных документов ЭКА одобрит правительство, а в течение ближайших 4-х месяцев завершится и весь юридический процесс, связанный с созданием агентства. После этого уже начнется отбор соответствующих квалифицированных специалистов, которые будут помогать украинским экспортерам с кредитованием и страхованием», — сообщил первый вице-премьер Степан Кубив.

Согласно сообщению, после запуска Экспортно-кредитное агентство будет осуществлять страхование, перестрахование и предоставление гарантий по договорам, обеспечивающим развитие экспорта. Оно также будет участвовать в выполнении программ частичной компенсации процентной ставки по экспортным кредитам и предоставлять консультации экспортерам.