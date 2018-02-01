Названы банки-скупщики ОВГЗ в 2017 году

Государственный ПАО «Ощадбанк» стал главным покупателем ОВГЗ в 2017 году.

Об этом свидетельствуют данные рэнкинга банков — первичных дилеров рынка ОВГЗ, опубликованные Министерством финансов.

Кроме «Ощадбанка», в тройку лидеров вошли «Укрэксимбанк» и «ПриватБанк». Замыкает рейтинг «УниверсалБанк».

Стоит отметить, что самые нижние позиции заняли банки с частным капиталом, а в пятерку лидеров вошел еще один госбанк — «Укргазбанк».

Напомним, Национальный банк Украины расширил спектр данных, которые публикует ежедневно по рынку облигаций внутреннего государственной займа в аналитических отчетах, в специализированных программных комплексах, а также на сайте НБУ.

