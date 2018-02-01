Мировые цены на продовольствие в январе понизились на 3%, – ООН

Мировые цен на продовольствие в январе 2018 года были на 3% ниже, чем год назад, и составили 169,5 пункта. По сравнению с декабрем 2017 года они не изменились. Об этом сообщается в отчете ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).
Индекс цен на зерновые составил 156,2 пункта, что на 6,3% выше, чем в январе 2017 года, и почти на 2,5% (на 4 пункта) выше декабрьского показателя. Несмотря на достаточные запасы, цены на пшеницу и кукурузу пошли вверх из-за ослабления курса доллара и связанных с погодными условиями опасений, поясняют эксперты. Международные цены на рис в январе продолжили укрепляться, главным образом, в связи с активизацией спроса в Азии.
Индекс цен на растительные масла в январе составил 163,1 пункта, практически не изменившись по сравнению с декабрем.
«Умеренный рост цен на пальмовое масло был компенсирован снижением котировок других видов масел, прежде всего подсолнечного и рапсового. Международные котировки пальмового масла выросли в связи с активизацией импортного спроса в ожидании сезонного снижения объемов производства в Юго-Восточной Азии», — сказано в сообщении.
Снижение цен на рапсовое масло связано как с избыточным предложением в ЕС, так и с более высоким, чем ожидалось, уровнем запасов в Северной Америке и Австралии. Снижение котировок подсолнечного масла стало следствием вялого импортного спроса в мире.
Индекс цен на молочную продукцию в январе составил 179,9 пункта, что на 2,4% (на 4,5 пункта) ниже уровня декабря 2017 года. Несмотря на то, что снижение цен продолжается четвертый месяц подряд, они все еще на 41% выше минимального уровня, который был зафиксирован в апреле 2016 года.
В частности, международные котировки сливочного масла и сыра снизились, а цены на сухое молоко выросли.
Индекс цен на мясо в январе по сравнению с незначительно пересмотренным декабрьским значением практически не изменился — 170,6 пункта. Он на 7,4% выше уровня января 2017 года, но на 19,5% ниже пикового значения в августе 2014 года.
«Международные котировки мяса птицы и свинины продолжили снижаться в связи с наличием значительного экспортного предложения при низком импортном спросе. Цены на говядину выросли незначительно, что связано со снижением предложения в Океании. При этом цены на баранину растут под влиянием активного международного спроса, особенно в Азии и на Ближнем Востоке», — отмечается в отчете.
Индекс цен на сахар в январе составил почти 201 пункт, что на 1,6% (на 3,2 пункта) ниже декабрьского показателя и на 30,4% ниже, чем в январе 2017 года. Международные котировки сахара продолжают снижаться — главным образом из-за высокого урожая сахарных культур в основных странах-производителях и избыточного экспортного предложения.
В 2017 году мировые цены на продовольствие повысились на 8,2% и достигли максимума с 2014 года.
Индекс продовольственных цен ФАО — это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.771,23 0.0616
|2.808,86 0.0712
|100 евро
|3.433,13 0.0485
|3.495,07 0.0237
|10 рублей
|4,57 0.0007
|5,04 0.0004
|Курс, UAH
|Золото
|376.690,00-2.901,00
|Серебро
|4.844,12-52,41
|Платина
|283.169,00-4.098,00
|Палладий
|303.895,00-3.145,00
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