Ремонт дорог обошелся Львовской области в 3,5 млрд грн

В прошлом году Львовская область направила на ремонт дорог 3,5 млрд грн. Об этом рассказал губернатор Львовской области Олег Синютка, сообщает LIGA.net.

Синютка отметил, что средства выделялись из трех источников. «Около 1,2 млрд грн поступило благодаря таможенному эксперименту (если таможня перевыполняет план по сбору налогов, то средства идут на ремонт дорог, — ред.), о оставшиеся средства — из местного и государственного бюджетов», — сообщил он.

В прошлом году в области отремонтировано 600 км дорог. «Для нас было важно сохранить трассу М06 в направлении Венгрии и Словакии. Но мы сделали ответвление и отремонтировали дорогу в направлении с. Славское», — рассказал Синютка.

Сейчас на территории Львовской области расположено 8500 км дорог, из которых 1300 км отремонтированы за последние три года. Сейчас область, по словам Синютки, лоббирует открытием концессионной дороги Львов-Краковец. На треть уже выполнены работы по строительству большого и малого кольца вокруг Львова, которые позволят соединить между собой районные центры в направлении Червонограда, Радехова и Брод.

Львовская администрация намерена провести капитальный ремонт дороги Старый Самбор-Турка. «Сейчас это не настолько известные территории, как Славское, но не менее перспективные для развития туризма. Регион не был искажен в советское время, поэтому в перспективе можно делать генеральный план развития этих территорий. Именно поэтому трассы М06 и Старый Самбор-Самбор-Турка мы соединили перемычкой в ​​30 км. Условное ее название — Бориня-Мохнате», — рассказал Олег Синютка.