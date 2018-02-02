ЕИБ предоставил Укргазбанку гарантии на EUR9 млн

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский инвестиционный фонд (ЕИФ), входящие в группу ЕИБ, предоставили Укргазбанку (Киев) гарантии в объеме EUR9 млн для поддержки кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ).

Как сообщается на веб-сайте ЕИБ, соответствующее решение утверждено группой 16 ноября 2017 года.

Гарантия предоставляется в рамках Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, углубленной и всеобъемлющей Зоне свободной торговли с ЕС (DCFTA).

Общий объем кредитного проекта оценивается в EUR77 млн. Предполагается, что кредитные гарантии позволят облегчить доступ к финансированию для МСБ путем предоставления гарантии в размере 70% для каждого кредита с дальнейшим расширением финансирования на условиях, включающих уменьшение требований к залогу.

АБ «Укргазбанк» создан в 1993 году и по состоянию на 1 января 2017 года государство в лице Минфина владело 94,9% его акций.

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2017 года Укргазбанк по размеру активов занимал 4-е место (71,079 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.