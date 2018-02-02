ЕИБ предоставил Укргазбанку гарантии на EUR9 млн

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский инвестиционный фонд (ЕИФ), входящие в группу ЕИБ, предоставили Укргазбанку (Киев) гарантии в объеме EUR9 млн для поддержки кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ).
Как сообщается на веб-сайте ЕИБ, соответствующее решение утверждено группой 16 ноября 2017 года.
Гарантия предоставляется в рамках Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, углубленной и всеобъемлющей Зоне свободной торговли с ЕС (DCFTA).
Общий объем кредитного проекта оценивается в EUR77 млн. Предполагается, что кредитные гарантии позволят облегчить доступ к финансированию для МСБ путем предоставления гарантии в размере 70% для каждого кредита с дальнейшим расширением финансирования на условиях, включающих уменьшение требований к залогу.
АБ «Укргазбанк» создан в 1993 году и по состоянию на 1 января 2017 года государство в лице Минфина владело 94,9% его акций.
Согласно данным НБУ, на 1 октября 2017 года Укргазбанк по размеру активов занимал 4-е место (71,079 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.774,13 0.0184
|2.808,54 -0.0023
|100 евро
|3.446,47 0.1347
|3.506,20 0.1112
|10 рублей
|4,58 0.0013
|5,05 0.0009
|Курс, UAH
|Золото
|373.827,00-2.863,00
|Серебро
|4.790,76-53,36
|Платина
|279.531,00-3.638,00
|Палладий
|292.908,00-10.987,00
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