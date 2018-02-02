Порошенко подписал закон об аудиторской деятельности

Президент Петр Порошенко подписал закон Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Этот закон определяет правовые основы аудита финансовой отчетности, осуществления аудиторской деятельности в Украине и регулирует отношения, возникающие при ее производстве.

Устанавливается, что аудитор приобретает права на осуществление аудиторской деятельности после подтверждения квалификационной пригодности и приобретения практического опыта в порядке, определенном этим законом.

Аудитор, который приобрел права на осуществление аудиторской деятельности, включается в Реестр.

Аудитор имеет право осуществлять аудиторскую деятельность единолично только после включение его в Реестр как субъекта аудиторской деятельности.

Аудитор осуществляет аудиторскую деятельность в составе аудиторской фирмы или как физическое лицо — предприниматель или осуществляет независимую профессиональную деятельность, при условии, что такое лицо не является работником аудиторской фирмы.

Аудиторам запрещается непосредственно заниматься другими, не совместимыми с аудиторской деятельностью, видами предпринимательской деятельности, что не исключает их права получать дивиденды, доходы от других корпоративных прав, доходы от аренды и отчуждения движимого и недвижимого имущества, пассивные доходы.

Вместе с этим аудиторы могут заниматься общественной, образовательной, преподавательской и научной деятельностью, подготовкой публикаций с получением соответствующего вознаграждения.

Согласно закону, все аудиторы и субъекты аудиторской деятельности подлежат общественному надзору.

Ответственным за осуществление общественного надзора за аудиторской деятельностью в Украине есть Орган общественного надзора за аудиторской деятельностью. Этот орган состоит из Совета надзора за аудиторской деятельностью и Инспекции по обеспечению качества.

Орган общественного надзора обеспечивает осуществление надзора и несет ответственность за: регистрацию аудиторов и субъектов аудиторской деятельности; внедрение международных стандартов аудита; контроль за аттестацией аудиторов и непрерывным обучением аудиторов; контроль качества аудиторских услуг, а также за дисциплинарные производства в отношении аудиторов и применение взысканий.

В случае систематического невыполнения Аудиторской палатой решений Органа общественного надзора два и более раз, возникновения конфликта интересов при выполнении Аудиторской палатой полномочий, Орган надзора инициирует созыв внеочередного съезда аудиторов с целью досрочного прекращения полномочий членов Совета Аудиторской палаты Украины.

Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета Аудиторской палаты Украины и решение о делегировании новых членов Совета Аудиторской палаты Украины принимает съезд аудиторов.

Предусмотрено, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года и будет введен в действие с 1 октября 2018 года, кроме подпункта 1 пункта 9 раздела Х «Заключительные и переходные положения» этого закона относительно внесения изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, который вступает в силу через 12 месяцев со дня вступления в силу этим законом.