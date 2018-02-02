Войти
Украина и МВФ согласовывают вопрос цены на газ, - Гройсман
переговоры
Украина и МВФ согласовывают вопрос цены на газ, - Гройсман
Турчинов: В составе ВСУ могут быть созданы кибервойска
кибербезопасность
Турчинов: В составе ВСУ могут быть созданы кибервойска

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

законопроекты
RSS

Порошенко подписал закон об аудиторской деятельности

142
Порошенко подписал закон об аудиторской деятельности

Президент Петр Порошенко подписал закон Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Этот закон определяет правовые основы аудита финансовой отчетности, осуществления аудиторской деятельности в Украине и регулирует отношения, возникающие при ее производстве.

Читайте также: BDO проиграла спор с НБУ за право аудировать банки

Устанавливается, что аудитор приобретает права на осуществление аудиторской деятельности после подтверждения квалификационной пригодности и приобретения практического опыта в порядке, определенном этим законом.

Аудитор, который приобрел права на осуществление аудиторской деятельности, включается в Реестр.

Аудитор имеет право осуществлять аудиторскую деятельность единолично только после включение его в Реестр как субъекта аудиторской деятельности.

Аудитор осуществляет аудиторскую деятельность в составе аудиторской фирмы или как физическое лицо — предприниматель или осуществляет независимую профессиональную деятельность, при условии, что такое лицо не является работником аудиторской фирмы.

Аудиторам запрещается непосредственно заниматься другими, не совместимыми с аудиторской деятельностью, видами предпринимательской деятельности, что не исключает их права получать дивиденды, доходы от других корпоративных прав, доходы от аренды и отчуждения движимого и недвижимого имущества, пассивные доходы.

Вместе с этим аудиторы могут заниматься общественной, образовательной, преподавательской и научной деятельностью, подготовкой публикаций с получением соответствующего вознаграждения.

Согласно закону, все аудиторы и субъекты аудиторской деятельности подлежат общественному надзору.

Ответственным за осуществление общественного надзора за аудиторской деятельностью в Украине есть Орган общественного надзора за аудиторской деятельностью. Этот орган состоит из Совета надзора за аудиторской деятельностью и Инспекции по обеспечению качества.

Орган общественного надзора обеспечивает осуществление надзора и несет ответственность за: регистрацию аудиторов и субъектов аудиторской деятельности; внедрение международных стандартов аудита; контроль за аттестацией аудиторов и непрерывным обучением аудиторов; контроль качества аудиторских услуг, а также за дисциплинарные производства в отношении аудиторов и применение взысканий.

В случае систематического невыполнения Аудиторской палатой решений Органа общественного надзора два и более раз, возникновения конфликта интересов при выполнении Аудиторской палатой полномочий, Орган надзора инициирует созыв внеочередного съезда аудиторов с целью досрочного прекращения полномочий членов Совета Аудиторской палаты Украины.

Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета Аудиторской палаты Украины и решение о делегировании новых членов Совета Аудиторской палаты Украины принимает съезд аудиторов.

Предусмотрено, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года и будет введен в действие с 1 октября 2018 года, кроме подпункта 1 пункта 9 раздела Х «Заключительные и переходные положения» этого закона относительно внесения изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, который вступает в силу через 12 месяцев со дня вступления в силу этим законом.

Петр Порошенко, аудит, закон
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 2 февраля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.774,13 0.0184 2.808,54 -0.0023
100 евро 3.446,47 0.1347 3.506,20 0.1112
10 рублей 4,58 0.0013 5,05 0.0009
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Александр Колтунов
Александр Колтунов
управляющий партнёр DIGITAL FINGER (Беларусь-Украина)

К чему приведет запрет рекламы криптовалют в Facebook

Для участников рынка и стартапов в данной области создан ещё один барьер. Пока, из всех интернет-гигантов, никак на это не реагирует только кампания Google, но очевидно, что реклама новых технологических финансовых инструментов приносит доход корпорации. Пока одни борются, другие зарабатывают.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «кремлевском докладе» США

С моей точки зрения, примечателен перечень тех, кто в него не попал. Отсутствуют в нем несколько «вегетарианских» фигур, занимающих важную роль в формальной властной вертикали. Например, глава ЦБ ФР Набиуллина (думаю не потому, что возглавляемый ею Центробанк проводит, как считают многие российские экономисты, антигосударственную политику). Отсутствует в нем и такая знаковая фигура, как Чубайс. И, что довольно интересно, отсутствует в нем такая специфическая фигура, как Кадыров.
Андрей Мовчан
Андрей Мовчан
Финансист, руководитель экономической программы Московского центра Карнеги

На смену «криптоуродцам» придут новые модели платёжных систем

Первый мобильный телефон весил пять килограмм, его надо было носить как чемодан; первые пистолеты проще было выкинуть и ударить противника мечом; первые самолёты не летали, а прыгали на десять метров. Наверняка первый каменный топор, изготовленный австралопитеком, вызывал только злобный смех его соплеменников. Дело не в неготовности рынков или скепсисе игроков - нынешние криптовалюты бессмысленны и безобразны, как и положено первым образцам. Но за ними придут другие.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016