В Украине запустили новую солнечную электростанцию

Украинская компания Солар Парк построила и ввела в эксплуатацию новую солнечную электростанцию (СЭС) в Запорожской области.

Солнечная электростанция мощностью более 16 МВт находится в пгт. Веселое, сообщает пресс-служба Кабмина.

Также отмечается, что годовое производство электроэнергии составляет 22,7 млн кВт / ч.

По данным агентства Интерфакс-Украина, компания Солар Парк Подгородное ранее построила две СЭС общей установленной мощностью 1,6 МВт в Днепропетровской области.

Компания входит в группу Украинские системы Солар (Киев), производящую системы крепления для солнечных панелей. Бенефициарами Солар Парк Подгородное являются Анна Бондаренко, Сергей Брижань и Юрий Гордеев.